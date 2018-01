Haldusreform kergitas töötuse protsendi lakke

Töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasangu imestusel polnud piiri, kui arvutused näitasid, et 31.detsembri 2017 seisuga oli töötus Järvamaal kuus protsenti tööealisest elanikkonnast. „Nii kõrget töötuse protsenti ei ole juba aastaid olnud, see on püsinud ikka stabiilselt alla viie protsendi ja on olnud ka mitmeid kuid, kus protsent on olnud isegi alla nelja protsendi,” täpsustas ta.