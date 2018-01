Galerii: suurtükiväelased tähistasid sajandat aastapäeva ajaloolise rännakuga

«Rakvere raudteejaam on meie jaoks väga tähtis koht, sest siit läks meie eelkäija Vabadussõtta, et pidada Rägavere lähedal esimesed lahingud. Mälestades ning andes au vapratele sõduritele, kõndisime me sama teed,» ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Arbo Probal.