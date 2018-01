Mitmendat aastat taliujumise maailmakarikaetappidel osalenud Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Merle Vantsi sõnas, et sel aastal esindavad nad Eestit Järvamaalt kahe naisega. „Esimest aastat teeb maailmakarikaetappidel taliujumises kaasa ka noor tüdruk Heli Hiiemäe. Koos esindame Eestit ujumise U-klubi koosseisus,” täpsustas ta.

Vantsi teab, et neljapäevast laupäevani Valgevenes Minskis toimuval maailmakarikaetapil tuleb tal startida vähemalt kaheksal korral. „Võibolla rohkemgi, kui mind arvatakse ka teatevõistluse võistkonda,” lisas ta. „Esimest aastat taliujumises võistleval Helil on Minski etapp esimene välisvõistlus ja nii on tal ka algul starte vähem,” täpsustas ta.