Väärikate kinohommik tõotab tulla rekordiline

Väärikate kinoseansile on kultuurikeskuse direktori Ülle Mülleri sõnutsi juba eelmüügist ostetud üle saja pileti, mida on rohkem, kui on olnud vaatajaid varasematel väärikate kinohommikutel. „Eesti filmid on meil väärikate seas varasemaltki populaarsed olnud, kuid praegu näitamisele tulev film tõotab tõesti tulla rekordiline,” lausus ta.