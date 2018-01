Liigsed mänguasjad võib posti panna ja uude koju saata

Ettevõte põhjendas kampaaniat sellega, et paljud õnnelikud lapsed saavad jõulude ajal rohkelt kingitusi, sealhulgas uusi mänguasju, kuid palju on ka neid lapsi, kelle kingikott jäi tagasihoidlikuks.

Ettevõtte teatel on kõige sagedamini laste salasoovideks legod, klotsid, teema- ja tegelaskujud, lauamängud ning arendavad raamatud. Omniva tuletab meelde, et mänguasjad võiksid olla terved ja puhtad, sest nii nagu iga laps on õnnetu, kui mänguasi katki läheb, on nad ka õnnetud katkist mänguasja saades.