Üleskutse: „Võta laps tööle kaasa!”

„Ka tööstuses või mujal töötavate lapsevanemate töö jääb noortest kaugele, kui nad ei saa käed küljes asja juures kaasas olla või ei mõista, milliseid protsesse mõni toode või teenus enne valmimist läbima peab. Ka väikestel asjadel võib olla suur kaal. Teadmine oma vanemate tööst ei ole vaid laste lõbustamiseks – see on vajalik noorte paremate karjäärivalikute tegemiseks ja nende edukaks hakkamasaamiseks tulevikus,“ kinnitas Palts.

„Kindlasti tuleks lapsi innustada palju küsimusi küsima. Just läbi lapse võib selguda, et mõni lahendus on ebaloogiline või ajast maha jäänud - noored on väga innovaatilised,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. „Lapsele annab vanema töökohas sisukalt veedetud päev kindlasti rohkem teavet ja mõtteainet kui koduseinte vahel peetavad vestlused eriala valimisest ja õppimisest, tööl käimisest ja töö tegemisest ning töömaailmast üldisemalt,“ ütles Varrak. „Kutsun kõiki ettevõtteid, koole ja peresid algatuses osalema.“

„Karjääriõpetajana näen ja tean, et õpetajad mõistavad väga hästi, kui oluline on õpilastel töömaailmaga tutvuda. Tegelikult on ju koolid ja lapsevanemad sama asja eest väljas – et lapsel oleks rohkem teavet ja kogemusi, mille alusel oma otsuseid teha,“ kommenteeris SA Innove karjääriõppe peaspetsialist ja karjääriõpetaja Mare Lehtsalu. „Õpetajad on väga huvitatud kooli ja lapsevanema sisulisest koostööst. Üleriigiline ettevõtmine nagu „Tööle kaasa!“ aitabki koolil anda omapoolse panuse selleks, et laps tutvuks reaalse töömaailmaga ja samal ajal suurendada koostööd lapsevanematega,“ lisas Lehtsalu.