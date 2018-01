Kütusega koos saab bensiinijaamas kommi ja õhupalle

Alati, kui korraldame selliseid operatsioone, loodame, et juhid on kained ja meil on põhjust öelda kõigile »Aitäh! Head teed!«. Eilne vaatepilt tegi murelikuks, joobes istunud autojuhtide arv oli suur.

Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus