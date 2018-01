Paide linn kasvatas eelarve 16,5 miljoni euroni

„Üks olulisemaid investeeringuid ja tegevusi alanud aastal on uue põhikoolihoone ehitus ning vana õppehoone osaline lammutamine. Plaanide järgi peaks see valmima 2019. aasta septembriks ning kogumaksumus jääb eeldatavasti suurusjärku 6 mln eurot. Haridusse kavatsemegi panustada oluliselt. Lisaks koolimaja ehitusele veel Sookure Lasteaia tehnosüsteemide rekonstrueerimisse ca 225 000 eurot ja Roosna-Alliku lasteaia Hellik energiasäästlikumaks muutmisesse kokku 350 000 euroga," selgitas Värk.

Ta lisas veel, et uuel aastal investeeritakse oluliselt taristutesse. „Teede ja tänavate korrastamisse on eelarves ette nähtud 495 000 eurot. Planeeritud on Paide tehisjärve vee- ja kanalisatsioonitrassi ning Tarbja külakeskuse mänguväljaku rajamisse. Samuti tehakse algust Viraksaare ühisveevärgi ja - kanalisatsioonisüsteemide rajamisega ning samuti panustame uue perearstikeskuse ehitusse," täpsustas Värk.

Linnavalitsuse finantsosakonna juhataja Kaja Kört märkis, et 2018. aasta eelarve kogumaht on 16 513 881 eurot. "Põhitegevuse tulude maht on 14,8 miljonit eurot, võrreldes 2017. aastaga on kasv 7,5%. Kulude kavandatav maht on 13 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 5,2%."