Viimane valla piirkonnajuht sai paika

Tammik tunnistas, et kaalus otsust piirkonnajuhi kohale asuda põhjalikult. Kaalukeeleks sai soov oma piirkonna eest hea seista. „See ongi piirkonnajuhi ülesanne ja minu soov on, et kodukohal läheks hästi," lausus ta ning lubas Koeru kandi mured ja rõõmud ka vallavalitsusse viia. „Tõttöelda olen isegi veel veidi segaduses. Kuid teeninduskeskuse maja on rahvast täis, inimesed on motiveeritud, piirkond ja inimesed on tuttavad ja tegevusvaldkond selge – samade küsimustega tegelesin ka abivallavanemana. Esimene töö oligi korraldada piirkonnas lumetõrjetööd."