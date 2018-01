Roolijoodik. Pilt on illustratiivne.

Plaan on lihtne. Joomiseks on aega nädal, katse algab ühe õllega pühapäeva õhtul ja lõpeb neljapäeva õhtul viie õllega. Esmaspäevast reedeni on minu esimene käik hommikul Paide politseimajja alkomeetrisse puhuma.