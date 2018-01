Ilmateenistus hoiatab tormi eest

Ilmateenitustuse teatel liigub vastu hommikut Lääne-Eestis alanud lumesadu ja tuisk üle mandri-Eesti ja muutub tihedaks. Kohati võib lumelisa tulla 4-8 sentimeetrit. Pärastlõunal läheb sadu lääne poolt alates üle lörtsiks ja vihmaks. On jäidet.

Nii ilmateenistus kui ka maanteeinfokeskus panevad liiklejatele südamele, et lähenev sadu muudab liiklustingimused halvaks.

Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja tõusva õhutemperatuuri tõttu on libeduse oht suur.

Varahommikul olid teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel sõidujälgedes puhtad ja soolaniisked või kohati kuivad, kuid sõidujälgede vahel paljudes kohtades soolalumesegused. Ilm on esialgu sajuta, kuid tuul on tugev ja kohati on pinnatuisku.