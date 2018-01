Enam levinud retseptiravimite infolehed on kättesaadavad ka inglise ja vene keeles

„Pakendi infoleht sisaldab patsiendi jaoks olulist informatsiooni – mis ravim see on ja milleks seda kasutatakse, mida on vaja teada enne ravimi kasutamist, kuidas ravimit kasutada, millised on võimalikud kõrvaltoimed, kuidas ravimit säilitada,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Varasemalt oleme ära tõlkinud kõigi Eestis turustatavate käsimüügiravimite infolehed. Tänasest on kättesaadavad ka 10 enamkasutatava toimeainega retseptiravimite infolehtede tõlked.“