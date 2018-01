Eesti muusikud kutsuvad üles aitama kolme lapse ema võitlust ajukasvajaga

Vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuu ütles Reporterile, et Kristi ise ja tema perekond ise ei soovinud avalikkuse ees üles astuda. «Vähiravifond on Kristi paranemist toetanud möödunud aasta algusest ja see on osutunud tõhusaks,» täpsustas ta.

Seetõttu on Tänavsuu olukorraga hästi kursis. Ta rääkis, et Kristi käis viimati detsembris arsti juures, kus analüüsid näitasid, et haiguse kulg on peatunud. «Varasemate tulemustega võrreldes selgus isegi, et kasvaja on vähenenud,» märkis ta.