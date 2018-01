Järvamaa Matimeeste poolt algatatud võistlused peetakse tänavu Põltsamaal

Tegemist on omal ajal Järvamaa Matimeeste poolt algatatud kahepäevase ettevõtmisega, kus esimesel päeval ootavad noormaadlejaid ees kehalised katsed ja teisel päeval on võistlused.

Mõõduvõtu eesmärgiks on populariseerida Eestile palju kuulsust toonud spordiala. Mitmekesistada sportlaste võistluskalendrit. Innustada noorsportlasi aktiivsemalt tegelema üldkehalise ettevalmistusega.

Võistlusest saavad osa võtta noormehed, kes on sündinud 2001.-2003. aastal ja neiud, kes on sündinud 2001.-2006. aastal. Naiste absoluutkaal on vanusepiiranguta. (JT)