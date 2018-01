KIKi keskkonnaprogrammi esimene taotlusvoor avatakse veebruaris

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega avatakse keskkonnaprogrammi selle aasta esimene taotlusvoor veebruari alguses. Taotluste esitamiseks on aega vähemalt üks kuu ning taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2018. Vooru eelarve on 14,7 miljonit eurot.