Nädalavahetusel loeti kokku üle 44 000 linnu

Vaatlustulemusi mõjutas vaatluspäevadel valitsenud sulailm, mille tõttu on lindude vajadus toidumajades leiduva lisatoidu järele väiksem. Keskmine lindude arv vaatluskohas oli külmade talvedega võrreldes 20% madalam, mitmed vaatlejad teatasid aga lindude täielikust puudumisest. Põnevamatest liikidest kohati punarinda, käblikut, värbkakku ja hallõgijat.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid. Tuletame meelde, et vaatlustulemusi ootame kuni 5. veebruarini. Neid saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel http://www.eoy.ee/talv/vaatlused/ või saata postiga (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005). Viidatud kodulehel saab reaalajas jälgida kõiki juba sisestatud vaatlusi ja nende paiknemist kaardil. Oodatud on ankeedid ka nendest vaatluskohtadest, kus vaatlustunni jooksul ühtegi lindu ei kohatud, sest lindude puudumine on sama oluline info kui lindude olemasolu. Lõplik kokkuvõte avaldatakse veebruari keskel.