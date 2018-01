Erihoolekande teenusekohtade nüüdisajastuseks laekus 30 taotlust

„Erihoolekande nüüdisajastamisega loome psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötingimused ning toetame nende võimalikult iseseisvat hakkamasaamist,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „See on üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetame inimeste aktiivsust ja võrdväärset osalemist ühiskonnaelus – anname neile võimaluse oma lähedastega rohkem suhelda, ennast teostada, olla aktiivsed ning leida endale sobiv rakendus. Kogukonnapõhiste teenusekohtade loomisega saavad inimesed, kes on seni elanud oma perekondade hoole all, edaspidi paindlikuma teenuse. See vabastab perekonnaliikmed ülemäärasest hoolduskoormusest ja võimaldab neil minna tööle ning osaleda ühiskonnaelus. Kohalike omavalitsuse ja kogukondade poolt pakutavad teenused on siinkohal olulise tähtsusega.“