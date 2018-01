Politsei pidas kinni isikud, keda kahtlustatakse PRIA ja KIKi petmises

Riigiprokurör Eve Olesk selgitas, et kahtlustuse järgi oli PRIA ja KIKi petmine hoolikalt läbi mõeldud. „On alust arvata, et kahtlustuse saanud isikud tegid aastate vältel PRIA ja KIKi petmiseks väga põhjalikku eeltööd – oma tegevusse kaasati endaga seotud isikuid ja nende nimele vormistatud ettevõtteid. Samuti on alust arvata, et KIKile ja PRIAle esitatud andmeid oli võltsitud,“ selgitas riigiprokurör Olesk.