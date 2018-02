Paide, Türi ja Koeru said kiirema interneti

„Sama aasta jooksul liitus või parandas läbi kaasaegse lairibavõrgu oma koduse internetiühenduse kvaliteeti 25 000 klienti. Kõik see kokku näitab, et nõudlus varasemast kiirema interneti järele on olemas ning inimesed kasutavad seda võimalust hea meelega,“ selgitas Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juht Toivo Praakel.