Järvakad heiskavad laupäeval Pika Hermanni tornis riigilipu

Järva maleva noorkotkas ja kodutütar heiskavad lipu 3. veebruari hommikul, just päikesetõusul kell 8.27 hommikul. Noorte Kotkaste Järva maleva poolt heiskab lipu Türi „Hundi“ rühma noorkotkas Georg Lee ja Kodutütarde Järva ringkonna lipuheiskaja on Andriana Lomakina, Paide Paepiigade rühma kodutütar.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul teavad Eesti noored, et see lipp jääb lehvima igavesti. „Usaldame südamerahuga neile nii lipu heiskamise kui ka Eesti tuleviku,“ ütles Riigikogu esimees.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitas, et Pika Hermanni tornis lipu heiskamine Eesti sünnipäevakuul on noorkotkastele ja kodutütardele suur au ja tunnustus. “See on hea näide, kuidas riik hoolib oma noortest ehk oma tulevikust,“ ütles kindral.