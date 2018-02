Kasulikud nõuanded: mida tuleb reisile minnes teada, et kindlustushüvitisest mitte ilma jääda?

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liigi sõnul on hüvitisest keeldumise taga sageli inimeste teadmatus. „Juba reisikindlustust ostes tuleks arvestada reisi iseloomuga. Talvel suusatama minnes ja suusamäel kukkudes katab reisikindlustus õnnetusega seotud kulud siis, kui kindlustust ostes on juurde valitud kõrge riskiga tegevuse lisakatse. Samuti tuleb juba kindlustust ostes tähelepanu pöörata hüvitislimiitidele. Näiteks meditsiiniabi kindlustuse puhul tasub teada, et ravihinnad võivad riigiti väga palju erineda: ühepäevane pimesoole operatsioon Tais maksab keskmiselt 2500 eurot, USA-s aga 10 000 eurot,“ sõnas Liig.

Kõige rohkem arusaamatusi tulebki ette meditsiiniabi juhtumite puhul, kus peamiseks probleemiks on arstitõendi puudumine. Meditsiiniabi kindlustus, mis katab võõrsil haigestumise või õnnetusjuhtumi korral ravi- ja transpordikulud, on reisikindlustuse puhul kaitse, mida tuleks soetada ka naaberriikidesse reisides. Ravikulu hüvitamiseks on vajalik arstitõend koos diagnoosiga.

„Paljud inimesed ostavad reisikindlustuse kas e-büroost või juba sihtkohta jõudes oma mobiilioperaatori kaudu sõnumiga, kuid tihti ei süveneta kindlustustingimustesse. On arusaadav, et keegi ei õpi tingimusi pähe, aga oluline on kindlustust ostes aru saada, mis juhtumite puhul kindlustuskaitse kehtib,“ lisas Kairit Liig.

Kahjujuhtumi korral saavad Ifi kliendid ööpäevaringselt nõu küsida Kindlustustelefonile 777 1211 helistades.

Reistõrke puhul tuleks teada, et see hakkab kehtima kolmandal päeva alates poliisi sõlmimisest. Samuti tuleb ette, et kliendi kulutused reisile olid suuremad kui valitud reisitõrke kindlustussumma.

„Reisitõrkekindlustuse puhul tasub kindlustussummat valides tähele panna, et näiteks reisilt enneaegse tagasipöördumise korral tuleb osta uued lennupiletid sama või järgimise päeva väljumisele ning hind on teinekord kordades kõrgem, kui pileteid mitu kuud ette ostes,“ ütles Liig.

Pagasikindlustuse kahjujuhtumite puhul on enim eksitud selle vastu, et elektroonilised seadmed paigutatakse lennuki pagasiruumi, jäetakse järelevalveta hotellituppa või et pagasi hilinemise kohta puudub lennufirma tõend.