Eesti juubeliaastale pühendatud loengusari jätkub

15. veebruaril kell 17 algab ajakeskuses Wittenstein (Paide Vallitorni 7 korrus) Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektori Heiki Pärdi loeng „Kas me oleme puhas rahvas? – eestlaste sajanditagune argielu“. See on raamatu „Eesti argielu“ esitlus.