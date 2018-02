Järvamaa jäi ainsagi politseikoerata

Järva Teataja on viimastel aastatel palju kirjutanud Paide politseijaoskonna endisest vanemkoerajuhist Taavi Idavainust ja tema hoolealusest Belgia lambakoerast Jäpest. Ei ole liialdus öelda, et alates 2014. aasta kevadest on politseikoer Jäpe maakonnalehe fotoaparaatide ja videokaamerate all lausa üles kasvanud.