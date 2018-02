Järva- ja Raplamaa tantsupäev tuleb Paides juba täna õhtul

Tantsukunsti ja tantsuhariduse festival Koolitants ühineb Eesti 100 sünnipäevapeoga ning sellest tulenevalt on festivali alateemaks Kingitused Eestile. Kõigil meil on Eestiga seoses omad tunded ja lood, mida jutustada. Koolitants kutsub sel aastal üles tantsuõpetajaid ja koreograafe mõtlema need lood koos tantsijatega läbi ning publikuga jagama.

Erilist tähelepanu pöörab Koolitants sünnipäeva-aastal tantsude helikujundusele. Eesti-, laste-, kooli- ja vabatantsu žanrites on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut ning show-, tänava-, kaasaegse jazzi ja rahvaste tantsude žanrites on see soovituslik. Eesti autorid on loonud väga palju imelist muusikat, mis sobib tantsude seadmiseks nii lastele kui ka noortele, rikkalikust muusikalisest kullavaramust kuni kaasajani välja.