Maaeluminister: Imavere rapsitehas on suurepärane näide ühistulisest ettevõtlusest

Õlikultuuride töötlemise tehase ehitamine on maaeluminister Tarmo Tamme sõnul viimase aja üks suurimaid ühistulise tegevuse näiteid. „Õlikultuuride töötlemise tehase ehitamine on Eesti põllumajandusvaldkonnas oluline sündmus. Ühistuline tegevus jätab tulu tootjale ja säilitab elukeskkonda maal,“ ütles Tarmo Tamm.

OÜ Farm In Productions osanikud on AS Metsaküla Piim, Eestimaa piimatootjate ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa piimaühistu ja tulundusühistu Rakvere piimaühistu. Tehase projektiga on liitunud ka kümme põllumajandustootjat.