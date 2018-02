Maadlejad näitasid Järvamaa meistritiitlite nimel matirammu

«Parim täiskasvanu on Keijo Orgvee, tema nimi graveeritakse austusavaldusena Jaan Rootsi pronksbüstile,» ütles maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam. «Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel tuli ta pronksile. Samuti oli ta rannamaadluse meistrivõistlustel medalil. Need kaks tulemust said määravaks.»