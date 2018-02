EV100 sünnipäevanädal viib pidustused üle Eesti

„Juubelit on oodatud tähistama kõik Eesti inimesed ja mitte üksnes 24. veebruaril, vaid kogu sünnipäevanädala vältel,“ rääkis Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise kava on tihe, seda nii sünnipäevanädalal kui sünnipäeva-aastal üldse. Kokku on juubeliprogrammis tänavu üle tuhande sündmuse,“ ütles Kasterpalu.