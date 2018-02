Arenduskeskus kutsub tippkoolitajate abiga uusi ideid arendama

Järvamaa arenduskeskus korraldab koostöös MTÜga Loov Eesti Paides Nelja Kuninga Hotelli seminariruumis InnoLabi . See on ühepäevane töötuba ehk innovatsioonilabor, kus õpetatakse leidma inspiratsiooni, käivitama innovatsiooniprotsesse ja kasutama loovaid tööriistu selleks, et elavdada ettevõtluskeskkonda ja tekitada uusi ideid.