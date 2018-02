Kokkade haigestumise tõttu ei saa lapsed sooja toitu

Laastau selgitas, et õpilased tühja kõhtu siiski tundma ei pea, sest neile pakutakse pirukaid, võileibu, puuvilju, piima ja teed.

Ta lisas, et kuna toitlustamine koolis siiski käib, siis tunde pole lühendatud ja õppetöö kulgeb plaanipäraselt.

Seda, et köögitööliste haigestumise tõttu tuleks sooja toidu valmistamine peatada, pole Laastau teada koolis varem juhtunud.

Millal hakkavad lapsed jälles praadi ja suppi saama, ei osanud Laastau veel öelda, kuid lootis, et hiljemalt järgmisest nädalast.

Laastau lisas, et õpilaste hulgas puudujaid väga palju praegu ei ole.