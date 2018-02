Heategevuskampaania tõi Järvamaa haigla lasteosakonnale tuhandeid eurosid

Järvamaa haiglale kogutud summa oli see aasta 2900 eurot, mille eest parandatakse lasteosakonna olme-ja ravitingimusi. Toetussumma andis teisipäeva hommikul haiglas üle Paide Selveri juhataja.

Suurim toetussumma, 42600 eurot läheb Tallinna Lastehaigla hingamisfüsioloogia keskusele, mille eest on plaanis soetada mobiilne väikse mõõduline ultraheliaparaat, mida kasutatakse arsti vastuvõtul liigeste uuringute teostamiseks. Tartu Ülikooli Kliinikum kasutab kogutud 13900 eurot, et soetada teraapialaud, liikumislaud ning kaldteega trepp, mida kasutatakse liikumise parandamiseks ning lihaste treenimiseks.

„Korraldame uhkusega Eesti üht suurimat heategevuskampaaniat,“ rääkis Selveri keti juht Kristi Lomp. „Tahame aidata kaasa sellele, et haiglad saaksid soetada vajalikke instrumente ,“ lisas ta. „Tahan tänada kõiki Selverite töötajaid, meie koostööpartnereid ja kliente koostöö ja panuse eest!“

„Koos on kergem“ heategevusprojekt hõlmas perioodi 14.11.2017– 01.01.2018. Tänavu kasvas annetusraha eelkõige ostude arvu ja šokolaadide müügi toel. Sularaha kasutatakse ostmisel aasta-aastalt aina vähem ning seetõttu tehakse ka annetusi sularahas vähem. Suuremates linnades kogutud summad moodustavad lõviosa meie kampaaniarahast – oleme sularahalistest annetustest seda aasta-aastalt tasandanud nii, et väikesed haiglad ei saaks möödunud aastast väiksemat summat. Alates eelmisest aastast jagame annetusteks kogunenud raha täpselt vastavalt sellele, kuidas antud piirkonnas annetusi kogunes ja oste tehti.

Kokku toetatakse üle Eesti 16 haiglat ja haiglate lasteosakonda. Aastate jooksul on kogutud toetusi üle poole miljoni euro, mis on läinud haiglate vahel jagamisele. Saadud raha eest ostavad haiglad esemeid, mille jaoks on enim vajadust – voodipesust kuni operatsioonilaudadeni.