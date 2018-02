Ujulaehitus võtab ajaloolise Paide puitmaja legona lahti

Ujulaehitusest kirjutasime eelmise nädala alguses. Tööde tegija, osaühingu Haart Ehitus juhatuse esimees Riho Metsla selgitas, et esimesed kolm kuud kuluvad kompleksi maa-aluse osa ehitusele, välisseinte püstitusele ning tee-äärse puitmaja ehk endise Jaani poe lahtivõtule.

Metsla rõhutas, et hoones asuvat mantelkorstnat ei lammutata ja ka puitosast soovitavad nad säilitada nii palju kui vähegi võimalik. «Kuna puit on saanud kahjustada nii kahjuritest kui ka niiskusest, tundub praegu, et umbes kolmandiku saame alles jätta, ülejäänu tuleb uuesti ehitada, kuid seejuures säilitame algse ilme,» selgitas ta.