Järva vald toetab perelisa saanuid just selliselt

Järva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi selgitusel määratakse toetus tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Järva vald kuus kuud enne lapse sündi ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Järva vald lapse sünni registreerimise päevast arvates.