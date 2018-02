Statistika: karda tuleõnnetusi ja eriti kuu algusi

Päästeameti arendusosakond analüüsis möödunud kaheksa aasta tulekahjusid. Selgub, et statistiliselt on kõige suurem tõenäosus saada tulekahjus vigastada 5. veebruaril. Kaheksa aasta jooksul on sel kuupäeval kaheksas tulekahjus saanud viga kokku 14 inimest.

Möödunud ööpäeval Lääne regioonis ühtegi tõsist tuleõnnetust õnneks ei juhtunud ning inimesed viga ei saanud. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et samas on näha kerget tõusu tahmapõlengutes, mis on aga ka loogiline, sest käimas on kõige aktiivsem kütmisperiood. Tuletame meelde, et kütmisperioodi vahepeal oleks mõistlik kontrollida oma küttesüsteemide puhtust. Aktiivne kütmine, küttematerjali kvaliteet mõjutavad oluliselt seda, kui puhas või must küttesüsteem on. Tahmapõlengute vältimiseks puhastage süsteeme ise või kutsuge asja kontrollima korstnapühkija. Ei ole mõtet ilmset sümptomit, põlengut korstnas, et küttesüsteemid vajavad hoolt, ootama jääda, sest ebasobivate juhuste kokkulangemisel võib põleng küttesüsteemis lõppeda halvimal juhul kodu või inimelu kaotusega.

