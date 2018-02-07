Tisler, mootorimähnkija, karjak, Järvamaale oodatakse teid tööle

Kümned ja kümned töökohad vajavad Järvamaal täitmist. Tutvu vabade töökohtadega siin.
Täpsem info telefonil 3859160 või https://www.tootukassa.ee.
VABAD TÖÖKOHAD
Mööblitisler Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Laohoidja Järva maakond, Paide linn, Mündi küla
Keevitusroboti operaator Järva maakond, Paide linn, Mündi küla
Mootorimähkija Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Pingitööline Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Tootmistööline Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Karjak Järva maakond, Türi vald, Lõõla küla
Poegimislauda talitaja Järva maakond, Türi vald, Lõõla küla
Müüja-klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn, Mäo küla
Testklient Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Sekretär Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Veoautojuht Järva maakond
Elementmajade tootmistööline Järva maakond, Türi vald, Kabala küla
Tootmisjuht majatehases Järva maakond, Türi vald, Kabala küla
Koristaja Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Müüja Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik
Müüja Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Spordi ja rahvatervise spetsialist Järva maakond, Järva vald
Avalike suhete peaspetsialist Järva maakond, Järva vald
Kultuuritöö spetsialist Järva maakond, Järva vald
Perekodu juhataja Järva maakond, Järva vald
Heakorratöötaja - traktorist Järva maakond, Järva vald
Hooldeosakonna peaspetsialist Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Ehitustööline Järva maakond
Koristaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Kassapidaja-müüja Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Vahetusevanem Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn
Telemarketingi konsultant Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Puulõhkumismasina operaator-veoautojuht Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla
Veoautojuht Järva maakond, Türi vald
Kondiiter Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Kokk-klienditeenindaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Vasikatalitaja Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev
Õmbleja Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Operaator-lisaainete käsitleja Järva maakond, Paide linn, Mäo küla
Tehnoloog Järva maakond, Paide linn, Mäo küla
Metsaväljaveo traktorist Järva maakond
Raietööline Järva maakond
Forwarderi operaator Järva maakond
Klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla
Traktorist-farmitööline Järva maakond, Türi vald, Kirna küla, Virika
Hooldustehnik Järva maakond, Järva vald
Metalldetailide puhastaja, abitööline Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Telemarketingi konsultant Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Rahvusvaheliste vedude autojuht Eesti-Saksamaa-Eesti
Päästja Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Kokk-pagar Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Arst Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik
Puhastusteenindaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn
Koristaja Järva maakond, Järva vald, Imavere küla
Operaator Järva maakond, Järva vald
Sotsiaalhooldaja, Käru teeninduskeskus Järva maakond, Türi vald
Käru Rahvamaja direktor Järva maakond, Türi vald
Liivapritsija Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik
Furgoonide valmistaja Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik
Ketassaeraami operaator Järva maakond, Türi vald, Türi linn