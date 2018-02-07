neljapäev, 8. veebruar 2018
Kui pääseksin Paidest väljapoole harjutama, näiteks Tartu ja Viljandi kanti, siis oleksid mu kohad finaalile lähemal, heal päeval võib olla isegi finaal võimalik.

Paide gümnaasiumi XI klassi õpilane Rene Peržinski

Postimees
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  • Tisler, mootorimähnkija, karjak, Järvamaale oodatakse teid tööle

Tisler, mootorimähnkija, karjak, Järvamaale oodatakse teid tööle Vabad töökohad

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Tööpakkumised töötukassa Lilleküla kontoris.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Kümned ja kümned töökohad vajavad Järvamaal täitmist. Tutvu vabade töökohtadega siin.

Täpsem info telefonil 3859160 või https://www.tootukassa.ee.

VABAD TÖÖKOHAD 

Mööblitisler Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Laohoidja Järva maakond, Paide linn, Mündi küla

Keevitusroboti operaator Järva maakond, Paide linn, Mündi küla

Mootorimähkija Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Pingitööline Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Tootmistööline Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Karjak Järva maakond, Türi vald, Lõõla küla

Poegimislauda talitaja Järva maakond, Türi vald, Lõõla küla

Müüja-klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn, Mäo küla

Testklient Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Sekretär Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Veoautojuht Järva maakond

Elementmajade tootmistööline Järva maakond, Türi vald, Kabala küla

Tootmisjuht majatehases Järva maakond, Türi vald, Kabala küla

Koristaja Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Müüja Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Müüja Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Spordi ja rahvatervise spetsialist Järva maakond, Järva vald

Avalike suhete peaspetsialist Järva maakond, Järva vald

Kultuuritöö spetsialist Järva maakond, Järva vald

Perekodu juhataja Järva maakond, Järva vald

Heakorratöötaja - traktorist Järva maakond, Järva vald

Hooldeosakonna peaspetsialist Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Ehitustööline Järva maakond

Koristaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Kassapidaja-müüja Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Vahetusevanem Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn

Telemarketingi konsultant Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Puulõhkumismasina operaator-veoautojuht Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla

Veoautojuht Järva maakond, Türi vald

Kondiiter Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Kokk-klienditeenindaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Vasikatalitaja Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev

Õmbleja Järva maakond, Paide linn, Paide linn

Operaator-lisaainete käsitleja Järva maakond, Paide linn, Mäo küla

Tehnoloog Järva maakond, Paide linn, Mäo küla

Metsaväljaveo traktorist Järva maakond

Raietööline Järva maakond

Forwarderi operaator Järva maakond

Klienditeenindaja Järva maakond, Paide linn, Tarbja küla

Traktorist-farmitööline Järva maakond, Türi vald, Kirna küla, Virika

Hooldustehnik Järva maakond, Järva vald

Metalldetailide puhastaja, abitööline Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Telemarketingi konsultant Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Rahvusvaheliste vedude autojuht Eesti-Saksamaa-Eesti

Päästja Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Kokk-pagar Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Arst Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik

Puhastusteenindaja Järva maakond, Türi vald, Türi linn

Koristaja Järva maakond, Järva vald, Imavere küla

Operaator Järva maakond, Järva vald

Sotsiaalhooldaja, Käru teeninduskeskus Järva maakond, Türi vald

Käru Rahvamaja direktor Järva maakond, Türi vald

Liivapritsija Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Furgoonide valmistaja Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Ketassaeraami operaator Järva maakond, Türi vald, Türi linn

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