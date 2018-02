Tegu ja tegija selgub kolme ettepaneku seast

Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna sõnas, et 12. korda toimunud valla konkurssidele "Aasta tegija" ja "Aasta tegu" saabus kolm ettepanekut. Nendeks olid Kabala madalseikluspargi rajamine läbi kaasava eelarve, idee eestvedaja on Kabala kultuuri- ja spordiselts. Sihtasutus Hea hoog, kelle algatusel loodi Türile töökeskus psühhilise erivajadustega inimestele, eelkõige saavad seal ennast teostada Türi Kodu kliendid. Kolmas ettepanek oli algatus Mäeküla-Väljaotsa-Oisu-Retla-Kabala kergeliiklustee väljaehitamiseks allkirjade kogumiseks.

"Kõik esitatud teod on eriilmelised ja tunnustamist väärt," kinnitas ta. Samuti kindlasti ka kõik need, keda ei esitatud on seekord tunnustamisele, sest seekordne konkurss oli Pärna meelest lausa halenaljakalt ettepanekute vaene. „Kuidagi ei taha uskuda, et vallas aktiivselt tegutsevaid inimesi, ettevõtjaid, kodanikeühendusi või asutusi kelle tegevus või tegu on 2017. aastal kaasa aidanud valla arengule ja olnud positiivse mõjuga, oli vaid sedavõrd vähe,” lausus ta.