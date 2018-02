Metsloomaühing otsib enda ridadesse vabatahtlikke

Ta täpsustas, et oodatud on inimesed, kes saaksid aidata vigastatud linnu või looma transpordiga leiukohast hoiukodusse või veterinaari juurde. «Samuti vajame loomadele ja lindudele hoiukodusid, kus pererahvas saaks vigastatud või toibumist vajava linnu/looma ajutiselt enda juurde võtta ning oleks valmis tema eest hoolitsema,» lausus ta.

Võsujalg kinnitas, et metsloomaühing ei jäta vabatahtlikke omapäi tegutsema, vaid nad pakuvad igakülgset abi hoolitsemisel, juhtnööre ja tuge. «Meie eesmärk on töötada selle nimel, et pisikesed patsiendid, kelle peremeheks on emake loodus ja kes paraku ise loomaarstile helistada ei saa, paraneksid ja pääseks esimesel võimalusel vabadusse tagasi,» ütles ta.