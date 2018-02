Paide koolide tantsurühmad ootavad kogukonna toetust

Paide gümnaasiumi huvijuht Helen Trug ütles, et tantsu "Laupäeva lõunast" tegi noortele tuntud tantsuseadja Andre laine ning noored suutsid seda tantsida hea energia ja emotsiooniga. "Küllap jäi see saalisolijaile silma ning nad andsid oma hääle, et just see tants pääseks edasi TV3 veebihääletusele," märkis ta.