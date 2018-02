Anonüümseks jääda soovinud Järva-Jaanis Kase tänavas elav inimene kurtis, et Elektrilevi vahetas Järva-Jaanis Kase tänaval õhukaabli välja ja et uus kaabel on vanast raskem, siis tuli Kase 2 kortermaja ees olevale postile panna tugi. Tugi aga on paigaldatud sissesõiduteele.