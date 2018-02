Puhkpillinädal toob Türile Norra dirigendi

​Puhkpillinädala eesmärk on parandada orkestrimängu, rikastada repertuaari ja pakkuda kuulajatele muusikalist naudingut. Meeleolukat puhkpillinädala lõppkontserti saab nautida Türi kultuurikeskuses pühapäeval, 11. veebruaril kell 14. Kontsert on tasuta.

21. septembril 1991 sõlmisid koostöölepingu Drøbaki linn Norra Frogni kommuunist ja Türi linn. Sellest ajast on pärit hea kontakt ja koostöö helilooja, arranžeerija, õpetaja, kirjastaja ja dirigendi Bjørn Morten Kjœrnesiga, kes töötas aastatel 1990–1996 Åsi kultuurikooli direktorina, asutas 1993. aastal ka Drøbakisse kultuurikooli, mida ta juhtis samuti aastani 1996. Aastatel 1996–2010 oli ta toimetaja muusikakirjastuses Warner/Chappell Music Norway AS ja Norsk Noteservice AS ning tegi Euroopa muusikahariduse edenduseks kaastööd firmale Warner Bros. USAst. 2010–2015 töötas ta taas koolijuhina ja sedapuhku Ski kultuurikooli direktorina.

Bjørn Morten Kjærnes on Norras enim kirjastatud puhkpillimuusika helilooja ja arranžeerija. Ta on saanud kõrghariduse Oslo muusikaakadeemias algul muusikaõpetaja, hiljem magistrantuuris kompositsiooni erialal. Heliloojana on teda alati inspireerinud kuulmisel põhinev serialism ja tema muusikat kuulates on nauditavad tugevad mõjutused džässist.

Türi muusikakooli ja Bjørn Morten Kjœrnesi esimene kokkusaamine oli 1992. aasta suvel, kui Norra kultuurikool külastas Türi linna. 1996. aastal käis dirigent puhkpillilaagrit läbi viimas Eesti noorte puhkpilliorkestriga. Orkester Türi asutamisest saadik on ta olnud dirigent ja hea konsultant meie mängijatele kokku kolmel korral (2003, 2004, 2007), neljanda puhkpillinädala (2010) viis läbi dirigent Kjell Olav Martinsen Norrast.

Praegu on Bjørn Morten Kjœrnes 55 mängijaga orkestri Oppegård Janitsjar dirigent, mis kuulub 50 parima Norra puhkpilliorkestri hulka, ja 35-liikmelise puhkpilliorkestri Grorud Ungdomskorps dirigent, orkestri repertuaar on keskendunud show-kontsertidele. Mõlema kollektiivi proovid on Oslos.

Oslo muusikaakadeemias õpetab ta puhkpilliorkestri dirigeerimist ja õpilaste praktikakoht on üks eelpool nimetatud orkestritest. Jätkuvalt on ta väga produktiivne arranžeerija, kes teeb seadeid professionaalsetele puhkpilliorkestritele. Viimase aja suurprojekt on koostöö ja salvestused orkestriga koos noore väga andeka lauljanna Angelina Jordaniga, kes võitis Norras 2014. aasta talendikonkursi, olles ise siis vaid 8aastane. Esinemisvideo!