Järva-Jaanis tuleb juttu teadvuse muutmisest

Kas sa teadsid, et kui sa kipud olukordades reageerima agressiivselt, siis põhjuseks pole mitte su kehv iseloom, vaid amügdala, mis on liiga aktiivne?

Kas sa teadsid, et kui su naine kipub aeg-ajalt norima tüli ja tekitama probleeme justkui eimillestki, siis tõenäoliselt on tal hoopis probleem prefrontaalse korteksiga, mis vajab stimulatsiooni ja konflikti, et hästi tunda?

Kas sa teadsid, et kui sa ei süüda oma söömist kontrollida, siis pole sa tahtejõuetu, vaid viga on kuskil su ajus?

Kas sa teadsid, et kui sa kaldud depressioonile ja koged elutahteta perioode, siis võib su hipokampus olla normist väiksem?

Kas sa teadsid, et ükskõik, milline su negatiivne "iseloomuomadus" on lihtsalt seotud sellega, et üks või teine ajuosa ei toimi nii nagu peaks?