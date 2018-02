Väikepruulijate Liit kuulutas välja käsitööõlle pruulimisvõistluse

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme ja käsitööõllede meistri Jaanis Tammela sõnul kutsub liit ürituse ellu selleks, et tõsta käsitööõllede kultuuri ning pakkuda erinevaid maitseelamusi. “Me teame oma liidu liikmete minevikust, et reeglina on nad alustanud just kodupruulijatena ja jõudnud siis aegamisi professionaalsele tasemele. Seetõttu tahamegi julgustada kõiki koduseid pruulijaid, et nad ennast proovile paneksid ja oma toodangut ka laiemalt tutvustaksid,” julgustas Tammela. Tema sõnul on käsitööõlle kultuur Eestis viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud ja toonud turule sadu uusi põnevaid maitseid.

“Ainuüksi meie liiduga seotud inimeste sõprade ja tuttavate seas on mitmeid kodupruulijaid, kes on välja töötanud tõeliselt põnevaid maitseelamusi. Seega loodame, et osalejaid saab olema piisavalt palju,” sõnas Tammela. Ta tõdes, et täpset osalejate hulka on täna prognoosida raske, kuna võistlus toimub sellisel kujul Eestis alles esimest korda. Aga juba täna on teada, et huvi taolise mõõduvõtu vastu tunnevad mitmed koduste “pruulinurkade” tegijad, kelle seas on ka tõelisi üllatajaid - näiteks neid, kes on kunagi alustanud õllepruulimist kohvimasinaga või neid, kes katsetavad nii sidruniõlu kui ka rabarberiõlu valmistamist.

Tammela sõnul võtab keerulisema õlle pruulimine aega 4-5 kuud ja seega on juba täna õige aeg oma ideesid ellu viima hakata ning kindlasti oma osalemishuvist liidule teada anda. “Võistlejad peavad pruulimise planeerima nii, et juuli alguseks oleksid õlled valmis ning et žürii saaks neid siis hindama asuda. Aga juba täna võiksid kõik, kes vähegi võistlemise vastu huvi tunnevad, endast meile märku anda. See on meile korralduslikult väga abiks, sest siis saame jagada peagi täpsemat infot, kuhu ja mis ajaks õlled hindamiseks kohale tuleks toimetada ning mis stiilides ja kategooriates on võimalik oma toodanguga võistelda,” kutsus Tammela võistlejaid üles.

Kõigil käsitööõllede kodupruulijatel, kes võistluse kohta rohkem infot soovivad ja tahavad end võistlusele kirja panna, palub liit endast teada anda aadressil info@evpl.ee.

