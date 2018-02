Invaru soovitab abivajajatel vajalikud käigud planeerida enne Paide esinduse remonti

Paides Vee tänaval asuvat esindust külastab igakuiselt kuni 500 abivajajat ning Kadri Tiido sõnul pöördutakse ligi 80% juhtudest just pidamatusega seotud abivahendite nagu mähkmete või nahahooldusvahendite soetamiseks. "Soovitame pidamatustoodete ostmisel kindlasti nõu pidada ka klienditeenindajaga, sest väga tihti tuleb ette, et näiteks täiskasvanute mähkmete ostmisel ei osata ise läbi mõelda, milline toode inimese vajadusega kõige paremini sobib. Paraku näeme, et paljud tunnevad info küsimisel piinlikkust, kuid meie abivahendikeskus just sellistel teemadel igapäevaselt nõu annabki ning pole vaja häbeneda. See on meie igapäevatöö ja meil on hea meel, kui saame õige vahendi soetamisel abiks olla," rääkis Tiido.