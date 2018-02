Leedid tähistasid sünnipäeva Väätsal

Ladies Circle Eesti hooaja president kadri Sooberg-Aetti ütles, et Ladies Circle (LC) on ülemaailmne aktiivsete noorte naiste klubiline liikumine. «Tänavu tähistas rahvusvaheline liikumine 59. tegutsemisaastat. Eestis on liikumine esindatud olnud oluliselt vähem ehk 28 aastat," täpsustas ta.