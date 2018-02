Puhkpillinädala lõppkontserdil kõlas ka dirigendi laul

Puhkpillinädalal harjutasid orkester Türi mängijad Norra dirigendi Bjørn Morten Kjœrnesi käe all. Puhkpillinädala eesmärk on parandada orkestrimängu, rikastada repertuaari ja pakkuda kuulajatele muusikalist naudingut. Lisaks orkestri praegustele mängijatele osalesid puhkpillinädalal ka mitmed orkestri vilistlased.

Kjœrnes sõnas pühapäevasel kontserdil, et Türile tuleb ta alati hea meelega, samuti on meeldiv kogeda, et orkester on iga aastaga järjest paremaks muutunud. Selle eest pälvis kiidusõnu temalt ka orkester Türi dirigent Ants Oidekivi.