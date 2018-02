E-teeninduse abil sai endale uue ID-kaardi üle 20 000 Eesti kodaniku

Mullu juunis käivitatud internetipõhist teenindust ehk e-taotluskeskkonda on ID-kaardi taotluse esitamiseks kasutanud juba 20 190 Eesti kodanikku. E-keskkonnas saab taotleda korduvat Eesti kodaniku ID-kaarti ja esmast ning ka korduvat ID-kaarti Eesti kodanikust lapsele, kelle sünd on Eestis registreeritud.

„Iga viies ID-kaardi taotlus tuleb praegu e-keskkonna kaudu. Üha rohkem inimesi esitab ID-kaardi taotlusi meie e-keskkonnas, sest see on kiire, lihtne ja mugav,“ sõnas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram. „Enamik taotlusvormi välju on kasutaja jaoks juba eeltäidetud ja ainus, mille eest peaks inimene hoolitsema, on korrektne dokumendifoto. Kui foto vastab kõigile nõuetele, sujub edasine protsess enamjaolt tõrgeteta. Fotole esitatavate nõuetega saab tutvuda e-taotluskeskkonnas või PPA kodulehel.“