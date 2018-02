Taliujumise MM-iks harjutab juba üle saja ettevõtte ja sõpruskonna

Nimelt on MM-i programm jagatud kahte basseini – ühes heitlevad tulihingelised võistlejad, kes on treenitud kiired ujujad ning teises harrastajad, kelle jaoks on kõige tähtsam osalemine. Lisaks toimub laupäeval, 10. märtsil heategevuslik teateujumine, kuhu oodatakse sõpruskondi ja ettevõtete meeskondi ning millega toetatakse Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele innovaatilise taastusraviseadme MYRO ostmist.