MTA: salasigarettide müügi taga võib olla kuritegelik ahel

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul kannab Eesti kui ELi välispiiri äärne riik olulist vastutust ELi inimeste tervise ja majanduse kaitsmisel ning üheks ohustavaks teguriks siinjuures on salasigarettide kaubandus. „Eesti on paljuski transiitriik salasigarettide teel ELi turule, kuid osa salasigarette müüakse ka siin. Viimaste andmete järgi oli salasigarettide osakaal Eesti siseturul ligikaudu 15 protsenti, mille müügist tekkinud tulu kahjustab ausat konkurentsi,“ rääkis Reitmann. „Ainult järelevalve ning siia saabuvate salasigarettide avastamisega me salasigarette turult päris välja juurida ei suuda, selleks on vaja ka inimeste abi.“

Kampaania eesmärk on aidata luua olukord, kus kellegi jaoks ei tuleks uudisena see, et salasigarettide ahelas turustatakse ka järgi tehtud sigarette, milles sisalduva üle puudub igasugune kontroll, salasigaretid on kättesaadavad ka alaealistele ning kurjategijatele liikunud raha võrra jäävad riigi poolt pakutavad teenused arendamata. „Kuid ennekõike tahame teavituse abil anda edasi sõnumi, et salasigarettide müük on reeglina seotud organiseeritud kuritegevusega ning müügikohad võivad kaasa tuua kuritegevuse kasvu naabruskonnas. Seetõttu on oluline, et inimesed seda märkaksid ja meile ka sellest teada annaksid,“ rääkis Reitmann.