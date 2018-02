Rajaleidja keskus ootab teemaõhtule

Lapse koolivalmidust võivad mõjutada väga erinevate omaduste ja oskuste koosmõjud. Lisaks sõltub nende omaduste ja oskuste avaldumine suuresti lapse ümbruskonnast. Me saame rääkida lapse koolivalmidusest juhul, kui teame, milline on see kool, kuhu laps läheb, ning kas kool on valmis lapse vastuvõtuks, tema õpikeskkonna kujundamiseks nii, et see vastaks parimal moel areneva lapse omadustele.