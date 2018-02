Tahmapõlengute vältimiseks tuleb kütteseadmeid regulaarselt hooldada

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et nii mõneski kodus on selle tagajärjel toimunud tahmapõleng. "Õnneks ei ole siiani midagi tõsist juhtunud, enamus põlengud korstnas on ise sumbunud, kuid see on kindel märk sellest, et küttesüsteemid vajavad kontrollimist," rõhutas ta. "Kõik tahmapõlengud ei pruugi lõppeda nii õnnelikult ning ei ole mõtet oodata selle päriselt juhtumist, veendumaks, et olukord vajab korstnapühkija sekkumist. Kütteseadmeid tuleb hooldada igal aastal minimaalselt ühe korra. Vajadusel tuleb lõõre puhastada tihedamalt, et oht tahmapõlengute tekkimiseks oleks minimaalne. Kuna käimas on aktiivne kütmisperiood, peaks siiski vahepeal kontrollima, mis olukorras küttesüsteemid on. Tahmapõlengud lõhuvad kütteseadet ning selle tagajärjel kuumenenud või katki läinud kütteseadme osadest võib kergesti süttida kogu hoone."