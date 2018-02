Paides jagatakse 100 kg kringlit

24. veebruaril tasub Paide keskväljakule tulla juba varahommikul, päikesetõusul kl 7.25. Heisatakse riigilipud, avatakse raekojas näitus „Eesti vabariigi sünd Paides“, mälestusmärgid saavad lilled. Kl 13.45 loetakse ette iseseisvusmanifest, saab kuulda Paide linna lastekoore ja orkestrit, kõnelevad välisminister Sven Mikser, Paide linnapea Priit Värk, Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Kohal on ajalooline soomuk Jõgevalt, suu saab teha magusaks kringli ja teega. Kl 14.30 on Paide Püha Risti kirikus oikumeeniline jumalateenistus president Kersti Kaljulaidi osalemisel. Ettevõtmisest teeb otseülekande ERR.

Olgu öeldud, et seoses Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva üritustega keskväljakul ja oikumeenilise jumalateenistusega on Keskväljak liiklusele suletud. Parklad, kuhu oma auto jätta, on märgitud allpool oleval skeemil. Kiriku tagune parkla on mõeldud Vabariigi Presidendile ning diplomaatilisele korpusele, kuhu pääseb eriloaga.